أعلن الدكتور محمد سيد محمد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، تدشين نظام إدارة الجودة الشاملة وبدء العمل به رسميا بجميع كليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، في خطوة استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، من خلال ميكنة جميع أعمال الجودة وتحويلها إلى منظومة رقمية متكاملة، أعدّها مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور محمد سيد محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، أن إطلاق نظام إدارة الجودة الشاملة يمثل خطوة فارقة في مسيرة جامعة أسيوط الأهلية نحو الاعتماد الأكاديمي، ويعكس توجهها الجاد نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة والشفافية في إدارة الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرا إلى أن الجودة لم تعد مجرد ملفات يتم إعدادها قبل زيارات الاعتماد، وإنما أصبحت ممارسة مؤسسية يومية موثقة تخضع للمتابعة والتقييم المستمر، بحيث يكون لكل توصيف وتقرير وخطة تحسين مسار واضح وتاريخ محدد ومسئول عن التنفيذ.

وأوضح رئيس الجامعة أن تدشين النظام يأتي انطلاقا من رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية حديثة، لا تتناسب طبيعة عملها مع الأساليب التقليدية في إدارة ملفات الجودة، مؤكدا أن ميكنة أعمال الجودة بالكامل تتوافق مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتوجهات الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح لقيادات الجامعة متابعة دقيقة وفورية لمستوى الأداء في جميع الكليات والبرامج الأكاديمية، والاطلاع في أي وقت على حالة الوثائق، وما تم اعتماده منها، وما أعيد للمراجعة وأسباب ذلك، والملفات التي لم يتم رفعها بعد، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ومعالجة أوجه القصور في التوقيت المناسب.