أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إرجاء فعاليات مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال، الذي كان من المقرر انطلاق فعالياته غدًا بكلية التربية النوعية، واستمرار فعالياته حتى 7 ديسمبر المقبل، في موقف يعكس المسئولية الإنسانية والمجتمعية، وتقديرًا لمشاعر أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

كما أعلن القطاع إرجاء مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي، الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 29 ديسمبر المقبل، على مسرح كلية البنات.

ويأتي هذا القرار تضامنًا مع أسر الضحايا ومشاركةً لهم في مصابهم الأليم، وتقديرًا لحالة الحزن التي خيمت على المجتمع إثر هذا الحادث، وتجسيدًا لقيم التكافل والتلاحم الإنساني، وحرص الجامعة على ترجمة مسئوليتها المجتمعية إلى مواقف تعكس مشاركتها الوجدانية مع أبناء المجتمع في أوقات الشدائد والمحن.

وأكد قطاع التعليم والطلاب، أن الرسالة الجامعية لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية والثقافية والفنية، بل تمتد لتشمل أبعادًا وطنية وإنسانية، تجعل من التضامن والتفاعل مع قضايا المجتمع جزءًا أصيلًا من دور الجامعة ومسئوليتها.