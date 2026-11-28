تشهد محافظة الإسكندرية في مناطق متفرقة، اليوم السبت، أجواء شتوية مع انتشار السحب والغيوم في السماء، وسط توقعات بفرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي سابق، استمرار رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق، وذلك للتعامل الفوري مع توقعات الهيئة التي تفيد تعرض المحافظة لأمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، يصاحب ذلك اضطراب في الملاحة البحرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها والتدخل الفوري لرفعها، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.