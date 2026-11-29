أعلنت مؤسسة فلسطين الدولية فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة عشرة من جوائز فلسطين الثقافية لعام 2026–2027، ومن بينها جائزة الرواية والقصة القصيرة، التي تحمل اسم الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، وتبلغ قيمة جائزتها 2500 دولار أمريكي للمركز الأول في كل من المسارين العام ومسار أبناء قطاع غزة.

وتأتي الدورة الجديدة تحت ثيمة «الذاكرة التي لا تُهزم»، فيما خُصصت لأبناء قطاع غزة ثيمة «نكتب الحياة.. رغم كل شيء»، في إطار الاحتفاء بالإبداع الأدبي واستحضار الذاكرة الفلسطينية من خلال الكتابة.

وتستهدف الجائزة الكتاب الفلسطينيين والعرب في الوطن والمهجر، من الشباب والناشئة وطلبة الجامعات، ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، على أن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية، وأصيلة ومن إبداع أصحابها، ولم يسبق لها الفوز بجائزة أخرى، مع الالتزام بالثيمة المحددة للدورة.

واشترطت المؤسسة أن تقتصر المشاركة على عمل واحد في الجائزة الواحدة، وأن تكون المشاركة فردية، بحيث يكون المتقدم صاحب فكرة العمل ومنفذها، مع إتاحة الفرصة للكتاب للمشاركة في الدورات اللاحقة بأعمال جديدة، دون إعادة تقديم أعمال سبق تحكيمها.

وبحسب شروط التقديم، يتعين على المشاركين إرسال أعمالهم وفق آليات التقديم المعتمدة لدى المؤسسة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم باليد إلى مقر المؤسسة، مع إرفاق سيرة ذاتية تتضمن البيانات الشخصية ووسائل الاتصال، وصورة من وثيقة الهوية أو جواز السفر، إلى جانب إقرار بأن العمل لم يسبق له الفوز بأي جائزة.

وحددت المؤسسة يوم 31 مارس 2027 موعدا نهائيا لاستقبال المشاركات.