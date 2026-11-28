- السبكي: المنظومة أرست نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية قائمًا على العدالة والجودة والتحول الرقمي.. وتوسعها إلى المنيا يعزز مظلة التغطية الصحية الشاملة

- مستشار الرئيس للصحة: التأمين الصحي الشامل نقلة جوهرية من تغطية فئات محددة إلى تغطية المجتمع بأكمله

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أطلق أمس، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة، تحت شعار «مستقبل صحة مصر»، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة والقطاع الصحي، وممثلي المؤسسات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين.

واستهلت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث الوراق، وتقديم العزاء لأسر المتوفين، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد السبكي أن الملتقى يأتي بالتزامن مع مرور سبع سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وامتدادها إلى محافظة المنيا، باعتبارها المحافظة السابعة ضمن مسيرة التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه السنوات شهدت تأسيس نموذج متكامل للرعاية الصحية يرتكز على العدالة الصحية وجودة الخدمات والتحول الرقمي.

وأوضح أن الدولة شهدت ثلاث محطات رئيسية في إصلاح النظام الصحي، بدأت بإنشاء وزارة الصحة عام 1936، ثم الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي عام 1964، وصولًا إلى مرحلة الإصلاح الصحي الشامل عام 2018، مع إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وإنشاء الهيئات المعنية بالرعاية والتأمين الصحي والاعتماد والرقابة.

واستعرض السبكي أبرز إنجازات المنظومة، مشيرًا إلى تطوير أكثر من 2400 منشأة صحية باستثمارات تقارب 335 مليار جنيه، وتقديم أكثر من 54 مليون خدمة في طب الأسرة، وميكنة 100% من الوحدات الصحية، واعتماد 92% منها وفق معايير الجودة.

وأضاف أن الهيئة نجحت في إنشاء أكثر من 7.3 مليون ملف صحي إلكتروني موحد، وتسجيل 83 مليون تشخيص طبي إلكتروني، وإصدار أكثر من 53 مليون وصفة طبية إلكترونية، فضلًا عن خفض الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين من 70% إلى 46.8%، وتوفير التغطية الصحية الكاملة لغير القادرين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المنظومة تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، ليرتفع إجمالي المستفيدين المستهدفين بالمرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 18 مليون مواطن.

وكشف رئيس الهيئة عن سبع ركائز استراتيجية لمستقبل الرعاية الصحية، تشمل التوسع في المستشفيات الافتراضية، وإطلاق برنامج قومي للجراحات الروبوتية، وإنشاء أكاديمية للتدريب، ومركز للذكاء الاصطناعي بالإسماعيلية، وتعزيز الشراكات مع مراكز التميز العالمية، إلى جانب تأسيس جمعية لخدمات العاملين بالهيئة وشركة استثمارية مملوكة لها.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة جوهرية في تاريخ الرعاية الصحية بمصر، من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي يغطي فئات محددة إلى منظومة تستهدف تغطية المجتمع بأكمله.

وأشار إلى أن نجاح المنظومة يرتكز على الدعم السياسي، وتكامل مستويات الرعاية الصحية، وتوافر الكوادر المؤهلة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة الممارسة الطبية، مشيدًا بما تحقق في مكافحة الأمراض، والتوسع في برامج التطعيمات والكشف المبكر، والقضاء على شلل الأطفال.

ولفت إلى أن الصحة والتعليم يمثلان أولوية أساسية للدولة، وأن الصحة تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى ما تحقق في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض، ومن ذلك السيطرة على البلهارسيا، والانحسار الكبير لالتهاب الكبد الفيروسي، والتوسع في برامج التطعيمات الإلزامية، وتصنيع علاجات فيروس سي محليًا.

وأضاف أن مصر نجحت في القضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2004، مع استمرار أعمال الترصد والتطعيم للحفاظ على هذا الإنجاز، فضلًا عن اختفاء أمراض مثل الدفتيريا والحصبة والحصبة الألمانية، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض السل؛ حيث تراجعت من نحو 200 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن قبل 25 عامًا إلى 9.2 حالة لكل 100 ألف مواطن، وفقًا لتقرير العام الماضي.