أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، قطع المياه غدًا الأحد، ببعض المناطق بالمدينة وضواحيها من القرى والوديان.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، إن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يفيد ببدء القيام بأعمال ربط الشبكات الجديدة بالمجاورة الرابعة بمنطقة أرض الجمعية، مما سيترتب عليه قطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الربط.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه سيجري البدء في أعمال الربط بداية من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر قطع المياه عن بعض المناطق بالمدينة مع بداية العمل.

وأشار إلى احتمالية قطع المياه بأماكن متفرقة حسب احتياجات العمل خلال عملية الربط.

وناشد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة والخاصة بتخزين كميات كبيرة من المياه، لحين الانتهاء من أعمال الربط، وعودة ضخ المياه مرة أخرى.