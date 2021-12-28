العراق يعلن حرصه على عمقه العربي وسعيه لترسيخ أمن واستقرار المنطقة

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

وحذر الأعرجي خلال استقباله وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم اليوم الإثنين، من "أن التفكك والتناحر والنزاعات لاتصب في مصلحة العرب وأن مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار بمواجهة الأزمات في المنطقة"، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.

من جانبه، شدد وزير الدفاع اللبناني على أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية.

ووفقا للبيان، فقد بحث الجانبان تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري.