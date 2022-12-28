مرتضى منصور: «من يحب فيريرا أكثر من الزمالك مش زملكاوي»

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على دعمه للمدرب البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون حتى نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أنا بدعم فيريرا وجهازه المعاون وواثق أنهم هيفوزوا بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم - بإذن الله -، برغم أني مش مبسوط من أداء الفريق في المباريات الأخيرة».

وتابع رئيس الزمالك: «الجمهور اللى بيقول متتكلمش عن فيريرا والفريق، لا أنا اتكلم براحتي أنا مشجع للزمالك قبل ما أكون رئيس النادي، والجمهور له عندي صفقات وبطولات بس».

وأتم: «وفيريرا له استقرار ومستحقات مالية فقط، واللى بيحب فيريرا أكثر من الزمالك مش زملكاوي».