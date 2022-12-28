محافظ القليوبية يتابع الأسواق التجارية ومخازن تعبئة الأرز للتأكد من الالتزام بالأسعار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بمراكز بنها وطوخ، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، مؤكدا طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

وشملت الجولة المرور على عدد من المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل مراكز مدينة بنها وطوخ، وبالأخص مخزن لتعبئة وتغليف الأرز والسكر والدقيق بعزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها، ومخازن أيضا بطريق خط 12بنطاق مدينتي بنها وطوخ، بالإضافة إلى المرور على أحد المحلات لبيع العطارة بمدينة بنها، وذلك بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية.

وتابع المحافظ أسعار الأرز المعروض للبيع للمواطنين بناء على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهاً للكيلو الواحد و12 جنيها للأرز السائب.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7060 كيس سكر مصري وزن الكيس 850 جراما بإجمالي 6 أطنان تقريبا.

كما تم ضبط 5555 كيس سكر وزن الكيس 900 جرام بإجمالي 5 أطنان تقريبا، فضلاً عن 70 شيكارة أرز أبيض وزن الشيكارة 25 كيلو جراما بإجمالي واحد طن و750 كيلو جرام أرز، و30 باكتة أرز وزن الباكتة 10 كيلو جرامات بإجمالي 300 كيلو جرام أرز معبأ.

وتم تحرير محاضر تلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.

وفي السياق ذاته كلف المحافظ، مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية، لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية، وتحرير المحاضر بالمضبوطات لإتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة علي المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، وإستقرار الأسواق من خلال غرف العمليات.

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بوفرة السلع الأساسية بالأسعار المُعلنة مطالبين بالمتابعة المستمرة للأسواق والأسعار.

من جهته طمأن المحافظ، المواطنين بتوافر جميع السلع، والمواد الغذائية بالأسواق، مثنياً على الجهد الكبير الذي تبذله السلاسل التجارية من توفير جميع السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.

وأكد المحافظ، اإستمرار تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك، وجميع الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.