زيلينسكي: أريد أن يكون خطابي السنوي حوارا مع الشعب الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيدلي بخطابه السنوي عن حالة الأمة أمام البرلمان الأوكراني.

وقال زيلينسكي /44 عاما/ في كلمته المصورة اليومية، الثلاثاء: "أريد ألا تكون هذه الرسالة تقريرا، ولكن حوارنا معكم حول العام المقبل"، مضيفا أن الأمر يتعلق بصياغة المهام للمستقبل.

ومن المتوقع أن يصدر الخطاب بحلول نهاية الأسبوع، لكن زيلينسكي لم يذكر موعدا محددا.

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى اجتماعه مع هيئة الأركان العامة. وقال إنه تمت مناقشة الوضع في دونباس شرق أوكرانيا وخاصة حول بلدتي كريمينا وباخموت الصغيرتين.

وتشهد بلدة باخموت الصناعية في شمال منطقة دونيتسك قتالا عنيفا منذ شهور. وخارج كريمينا، وهي بلدة صغيرة إلى الشمال من باخموت في منطقة لوهانسك، وصل الوضع مؤخرا إلى ذروته. ويقاتل كلا الجانبين من أجل اليد العليا هناك.

وأشار زيلينسكي إلى محادثة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. وأوضح أن روما تدرس حاليا تسليم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "أعتقد أن الدعم الإيطالي سيسمح لنا بتعزيز الدفاع عن المجال الجوي الأوكراني".