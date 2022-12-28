 المؤبد لشخص متهم بالإتجار في الحشيش بسوهاج - بوابة الشروق
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المؤبد لشخص متهم بالإتجار في الحشيش بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 6:03 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الجارى، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة للمدعو "م . م"، 25 عاما ، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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