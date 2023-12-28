رئيس البرلمان العربي: المحرقة في غزة لا تقل دمارا عن مأساة هيروشيما وناجازاكي

قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن البرلمان خصص جلسته اليوم، لنصرة فلسطين وغزة؛ انطلاقا لتحمله مسئوليته القومية تجاه القضية الفلسطينية، التي تتجذر في عقل ووجدان كل إنسان عربي.

وأضاف خلال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين، صباح الخميس، أن الدول العربية عليها التضامن التام مع الأشقاء الفلسطينيين في تلك اللحظة الفارقة، منوهًا أن «الشعب الفلسطيني يتعرض على مدار ما يقرب من 3 أشهر متواصلة، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري».

ولفت إلى أن «الشعب الفلسطيني ترتكب ضده جرائم حرب مكتملة الأركان في أبشع صورها، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء المدنيين معظمهم نساء وأطفال، كما ترتكب ضدهم محرقة بشكل يومي».

ونوه أن «الصور الصادمة لأشلاء الضحايا من المدنيين، ومشاهد الدمار الكامل والشامل الذي يشهده القطاع منذ 7 أكتوبر، لم تحرك للعالم ساكنًا».

وأشار إلى أن «مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بشكل كلي»، معقبًا: «سيخلد التاريخ تلك المأساة التي لا تقل دمارا عن مأساة هيروشيما وناجازاكي، وغيرها من المآسي التي شهدتها الإنسانية».

وانطلقت اليوم الخميس، أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تحت عنوان (نصرة فلسطين وغزة)، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتبحث الجلسة التي يشارك فيها عدد من الشخصيات العربية، مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ83.