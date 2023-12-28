المرشد الأعلى الإيراني يحضر مراسم تأبين رضي موسوي الذي قٌتل في سوريا

احتشد الآلاف من أنصار الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، لحضور مراسم تأبين القائد الإيراني البارز سيد رضى موسوي، الذي تقول طهران إنه قُتل في هجوم جوي إسرائيلي في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي كان ضمن الكثير من الساسة ومسؤولي الشرطة البارزين الذين حضروا المراسم في موقع ديني شيعي في طهران.

وكان موسوى، القائدة بالحرس الثوري الإيراني، قد قُتل الاثنين الماضي في هجوم جوي إسرائيلي على ضاحية بالعاصمة السورية دمشق.

وتعهدت السلطة في طهران بالانتقام لمقتله.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تردد أن موسوي ساعد في مراقبة عملية تسليم الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران والتي شنت هجمات متكررة على شمال إسرائيل دعما لحركة حماس منذ بداية حرب غزة.

يشار إلى أنه كثيرا ما تهاجم إسرائيل مواقع في سوريا لمنع إيران من توسيع نفوذها العسكري في المنطقة بمساعدة الميليشيات.