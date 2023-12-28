رئيس الوزراء الإسباني يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية.

وقال ساشيز، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير العراقي محمد شياع السوداني عقد في بغداد اليوم، إن إسبانيا تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه ومواقفه إزاء العدوان في فلسطين.

وجدد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق، خصوصا في مجالات النقل والدفاع والتعليم ومواجهة التغيرات المناخية".

ودعا سانشيز، العراق للانضمام إلى تحالف دولي لمواجهة التصحر ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشاد سانشيز، بدور العراق في ترسيخ الأمن بالمنطقة وأن الشركات الإسبانية ستكون في خدمة خطط الحكومة العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، أكد أن بلاده ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال السوداني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "أجرينا حوارا مهما في اجتماعنا الثنائي، واجتماعنا مع الوفدين"، مؤكدا أهمية العلاقة وتطويرها بين البلدين في ظل وجود مشتركات كثيرة وفرص واعدة بالنهوض بهذه العلاقة في عدة مجالات.

ولفت إلى التأكيد على البدء بتشاور سياسي دوري بين البلدين، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الطرفين، كذلك أهمية عقد اجتماع للجنة المشتركة العراقية الإسبانية في دورتها الثالثة عشرة في بغداد في منتصف عام 2024.

ودعا رئيس الوزراء، إسبانيا إلى المشاركة في مؤتمر بغداد، موجها القطاعات والمؤسسات العراقية إلى الانفتاح والتعاون مع نظرائهم في إسبانيا.

وتابع: "سيكون لدينا اليوم، اجتماع مع الشركات الإسبانية المتواجدة ضمن الوفد الإسباني، وسيكون هناك حديث أكثر تفصيلا عن الأعمال والاستثمار في العراق، والتي تشهد حالة متنامية من وجود الشركات الأجنبية للاستثمار والعمل المشترك مع رجال القطاع العراقي أو تنفيذ المشاريع مع الحكومة".

وأكد السوداني، أهمية دعم جهود العراق في المحافظة على حصته وحقوقه المائية، مثمنا موقف إسبانيا الداعم للتوجه العراقي في هذا المجال.

وأضاف السوداني: "هذه الزيارة تأتي في ظل ظرف عصيب تمر به المنطقة، حيث الاعتداءات الكبيرة والتي ارتقت إلى أعمال إبادة جماعية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مثمنا دور إسبانيا وموقفها الشجاع في إدانة هذه الاعتداءات التي ارتقت إلى مستوى الجرائم والإبادة الجماعية، وتجاوزت كل القوانين الدولية وقوانين الحرب.

وأعرب عن أمله في المزيد من الجهود بالضغط على دول العالم لإيقاف الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأشار السوداني، إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء الإسباني تضمن حديثاً أكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي، خصوصا وأن إسبانيا جزء من هذا التحالف، مشيرا إلى دور التحالف وإسبانياً في دعم جهود العراق بمواجهة داعش الإرهابي، والتي انتصر فيها العراق.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة في ظل قوات عراقية متمكنة، مؤكدا أن "الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري.

وقال السوداني: "حصلت مؤخرا، اعتداءات على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وأكدنا موقف الحكومة الرسمي والواضح الرافض لهذه الاعتداءات التي نعتقد بأنها أعمال عدائية تضر بالمصلحة الوطنية للعراق وتؤثر في أمن واستقرار البلد، وأكدنا أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب، وأن لا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساسا بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض".

ولفت إلى أن الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأماكن وجود المستشارين الأمنيين.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال السوداني، إن جهود الحكومة مستمرة ومتواصلة، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الحرب المدمرة التي كشفت عن فشل المنظومة الدولية ومؤسساتها ومنظماتها في الحفاظ على قوانينها والاتفاقيات ذات العلاقة في تحقيق الأمن والاستقرار.

وثمن رغبة إسبانيا في التعاون والعمل المشترك في العراق، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات عملية لتعزيز هذه العلاقة بين البلدين.

وكان السوداني وسانشيز، ترأسا في بغداد، اليوم، المباحثات الرسمية بين العراق وإسبانيا.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المواقف الثنائية إزاء مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة ومناقشة عدد من الملفات والمساعي لعقد الشراكات الاقتصادية.

وذكر البيان: "تم الاتفاق على البدء بجهود مشتركة من أجل عقد اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين، واستئناف عمل اللجنة العراقية - الإسبانية المشتركة بدورتها 13 منتصف العام الجديد".

وأقام السوداني، مراسم استقبال رسمية لرئيس الحكومة الإسبانية الذي وصل إلى بغداد الليلة الماضية.