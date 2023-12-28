السوداني وسانشيز يترأسان المباحثات الرسمية بين العراق وإسبانيا

ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز في بغداد، اليوم الخميس، المباحثات الرسمية بين العراق وإسبانيا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني أقام مراسم استقبال رسمية لرئيس الحكومة الإسبانية الذي وصل إلى بغداد الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وسبل تنمية العلاقات في الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية وصولاً الى شراكة استراتيجية بناءة.

وذكر البيان أن زيارة رئيس الوزراء الإسباني ستشهد عقد لقاء موسع لرجال الأعمال العراقيين والإسبان وممثلي الشركات المتخصصة بحضور السوداني وسانشيز.