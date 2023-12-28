انفجارات في قاعدتين للقوات الأمريكية داخل الأراضي السورية

دوت انفجارات عدة في أكبر القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، اليوم، إن ذلك جاء "نتيجة تعرض القاعدة للاستهداف من قبل المجموعات المدعومة من قبل إيران، وسط استنفار القوات الأمريكية وانتشارها في المنطقة".

وأشار إلى أن "ذلك تزامن مع استهداف جديد من قبل المجموعات المدعومة من إيران على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور، حيث دوى انفجاران في منطقة الحقل، نتيجة استهدافها بصاروخين متتاليين، فيما حاولت القوات الأمريكية التصدي بمضادات أرضية".

ووفق المرصد، تعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ 63 هجوما.

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة.