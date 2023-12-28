أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 356 ألفا و670 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 356 ألفا و670 جنديا، من بينهم 920 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وقال البيان، إن القوات الأوكرانية دمرت 5940 دبابة، منها 27 دبابة خلال أمس الأربعاء فقط، و11015 مركبة قتالية مدرعة و8391 نظام مدفعية و 935 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و617 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 329 طائرة، و324 مروحية، و6503 طائرات مسيرة ، و1620 صاروخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11180 من المركبات وخزانات الوقود، و1247 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.