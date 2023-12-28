اشتباكات مسلحة خلال اجتياح واسع للجيش الإسرائيلي للضفة الغربية وإصابة جندي في رام الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب جندي إسرائيلي بجروح خلال اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة رام الله، في وقت نفذ فيه الجيش الإسرائيلي اجتياحات واسعة لعدد من مدن الضفة وسط تبادل كبير للنار مع مسلحين فلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فجر اليوم الخميس بإصابة مواطنين فلسطينين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة أيضا في عدد من مدن الضفة الغربية، حيث شملت مدن جنين وطولكرم، وكذلك الطيرة وشعفاط وقلقيلية.

كما شمل الاقتحام الخليل والعيساوية في القدس وأريحا ونابلس.

كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لهم في رام الله.

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4795.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير "أنّ القوات الإسرائيلية تواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني يوم الثلاثاء اعتقال القوات الإسرائيلية للأسيرة السابقة خالدة الجرار والبالغة من العمر 60 عاما من منزلها في محافظة رام الله صباح اليوم.