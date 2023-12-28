يونيفيل تدعو للتحقيق في تعرض إحدى دورياتها لهجوم في جنوب لبنان

دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، السلطات اللبنانية للتحقيق في حادث تعرض إحدي دورياتها لهجوم وإصابة أحد عناصرها في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وقالت يونيفيل، في بيان اليوم: "أصيب جندي حفظ سلام الليلة الماضية بعد أن تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة بجنوب لبنان، كما تضررت آلية في الحادث".

وأضافت: "إننا ندعو السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".

وتابعت، أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضا انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني، مؤكدة أن "حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".

وأشارت إلى أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل مازالوا "يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد."

يذكر أن أحد عناصر قوات يونيفل جرح ليل أمس الأربعاء، إثر إشكال بين مجهولين ودورية للكتيبة الاندونيسية التابعة لـ "يونيفيل"، في بلدة "الطيبة" جنوب لبنان.