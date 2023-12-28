منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي: عدد الجرحى في معارك غزة قد يصل إلى 20 ألفا

قال رئيس منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي إيدان كليمان، إن «عدد الجرحى في معارك غزة قد يصل إلى 20 ألفا، إذا أضيف للعدد مصابو اضطراب ما بعد الصدمة».

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم الخميس، نوه رئيس المنظمة أن أعداد الجرحى في صفوف جيش الاحتلال «غير مسبوقة»، مشيرًا إلى أن «بلاده لا تدرك خطورة ارتفاع تلك الأعداد».

وأضاف رئيس المنظمة غير الربحية التي تدافع عن أكثر من 50 ألف جندي أصيبوا في هذا الصراع والصراعات السابقة: «لم يسبق لي أن رأيت كثافة في الأعداد كهذه.. يجب علينا إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل وإصابة 10 من جنوده خلال الساعات الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الذين تم الإعلان عنهم خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 11 جنديا وضابطا.

وارتفع العدد الإجمالي لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء التوغل العسكري في قطاع غزة إلى أكثر من 165 قتيلا بين جندي وضابط.