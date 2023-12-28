انطلاق تصوير المشاهد الأولى من فيلم فرقة الموت لـ أحمد عز

انطلق أمس الأربعاء تصوير المشاهد الأولى لفيلم "فرقة الموت"، بطولة الفنان أحمد عز، بالاشتراك مع الفنانين آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، وجيهان الشماشرجي.



فيلم "فرقة الموت"، إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف صلاح الجهيني في خامس تعاون بينه وبين الفنان أحمد عز بعد أجزاء "ولاد رزق" الثلاثة، وفيلم "الخلية".



تدور أحداث "فرقة الموت" حول شخصية ضابط "أحمد عز" في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، والذي يكون فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد "آسر ياسين" في مواجهة مباشرة معه، وذلك في إطار أكشن تشويقي، حيث ينتمي الفيلم لنوعيه أفلام الحركة والإثارة.



ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الأضحي لعام 2024.