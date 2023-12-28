• «الشروق» تزور أول مصنع مصرى لإنتاج الهيدروجين.. ومحطة لتموين السيارات فى أبو ظبى

• «أدنوك للتوزيع»: إنشاء أول محطة فائقة السرعة لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر.. وتطوير البنية التحتية والاتفاق مع مصنّعى السيارات لتطوير المحركات الهيدروجينية

• رئيس «فيرتيغلوب الإماراتية»: مصر وإسبانيا أول دولتين تنتجان وتصدّران أمونيا خضراء

• وزيرة التخطيط: إعفاء مشروعات الوقود النظيف من الضرائب بنسبة 35 إلى 55% كحافز للمستثمرين

• وزارة الكهرباء: استراتيجية مصر تستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين العالمية



فى خطوة تهدف لمعالجة التغيرات المناخية، بدأت دول العالم تتجه إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لخلوه من أى انبعاثات ضارة بالبيئة، من خلال استخدامه كوقود مباشر فى وسائل النقل المختلفة، إذ يتم استخلاصه من الماء بفصل الهيدروجين عن الأكسجين بواسطة أجهزة التحليل الكهربائى التى تعمل بالطاقة المتجددة المستمدة من الرياح أو الشمس أو الطاقة الكهرومائية.



وتسعى شركات النقل العالمية إلى التحول إلى الطاقة النظيفة ومنها مجموعة «ميرسك» العالمية للنقل البحرى والتى أعلنت أن استراتيجيتها للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، تعتمد على استخدام الهيدروجين الأخضر لتسيير سفنها.



وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط التى تتمتع بإمكانات تؤهلها للإسهام فى دعم التوجه العالمى نحو الهيدروجين الأخضر، فقد أنتجت مصر الهيدروجين الأخضر وقامت بتحويله إلى أمونيا ليتم تصدير أول شحنة منها إلى الهند، كما أنشأت الإمارات العربية المتحدة محطة متكاملة لتموين السيارات بالهيدروجين الأخضر.



مصر والسوق العالمية



فى وقت سابق من العام الحالى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس وطنى للهيدروجين برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس صندوق مصر السيادى وعدد من المتخصصين، وكذلك تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مساعد رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء الأعمال الخاصة بالمجلس الوطنى للهيدروجين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها لدراسة وإعداد للمشروعات التى يتم عرضها على اجتماعات المجلس.



وقال الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر سيتم بواسطة أجهزة التحليل الكهربائى لمياه البحر المحلاة وليس مياه النيل ليتم فصل الهيدروجين عن الأكسجين. وبعد إنتاج الهيدروجين يؤخذ كمنتج ويُمزج مع النيتروجين الذى يتم التقاطه من الهواء الجوى، لإنتاج الأمونيا الخضراء التى يتم تصديرها، وتدخل فى منتجات أخرى مثل صناعة الأسمدة.



وأضاف مهينة لـ «الشروق»: «يوجد لدينا استراتيجية طموحة تهدف للإسهام بنسبة تتراوح من 5 إلى 8% فى سوق الهيدروجين الأخضر العالمية.



وأوضح مهينة «بدأنا مشروعات الهيدروجين الأخضر منذ عامين، وفى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بدأت خطوات ملموسة بتوقيع 23 مذكرة تفاهم منها 9 مذكرات تفاهم إطارية بتكلفة استثمارية 85 مليار دولار، مشيرا إلى إلغاء 3 مذكرات تفاهم نتيجة عدم قدرة المطورين على الالتزام بتعهداتهم.



وتابع مهينة: «يوجد حاليا 20 مذكرة تفاهم منها 11 مذكرة تفاهم إطارية تم توقيعها (ستتحدد تكلفتها الفعلية بعد تقديم الجدوى التفصيلية للتنفيذ)، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم جارٍ الإعداد لها لتوقيع مذكرات إطارية خاصة بها.



وأكد مهينة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، الجارى إصدارها تمت الموافقة عليها من جانب اللجنة التنفيذية والمجلس الوطنى للهيدروجين وستعتمد من المجلس الأعلى للطاقة لترى النور قريبا.



حوافز للمستثمرين



وحول حوافز مشروعات الهيدروجين، أوضح مهينة أن الحوافز تم وضعها والتوافق عليها فى مجلس الوزراء وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار قانون بها، مؤكدا أن مصر تسير فى مجال الهيدروجين الأخضر بقوة. وخلال الأسابيع القادمة سيكون هناك المزيد من الإجراءات التى ستعطى رسالة إيجابية لكل المستثمرين باستكمال مشروعاتهم لكى نستطيع تحقيق الهدف الذى نسعى إليه من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.



وقال مهينة إن شركة سكاتك النرويجية فى مؤتمر COP27 بالتعاون مع أوراسكوم المصرية وفيرتيغلوب الإماراتية نفذت مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى العام الماضى بافتتاح المرحلة الأولى منه ويسعون حاليا لاستكمال باقى الأعمال للمشروع.



وتوقع مهينة وجود المزيد من المشروعات خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن مشروعات الهيدروجين ستبدأ الإنتاج الحقيقى والتجارى فى نهاية 2026 وأوائل 2027.



وأشار مهينة إلى وجود العديد من الحوافز متمثلة فى بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية، وحاليا هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب، سيتم مناقشته، موضحًا أن الحوافز فى كل دولة بالعالم إما حوافز مالية أو ضريبية أو جمركية أو حتى حوافز على صعيد إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بسرعة الرياح.



بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى: إن الاتفاقيات الإطارية الموقعة مع عدة شركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ليست اتفاقيات نهائية، ولكنها مرحلة متقدمة من الاتفاق.



وأضافت السعيد لـ«الشروق» أنه يتم تخصيص الأراضى للمستثمرين ثم سيبدأون عمل التجارب والدراسات الخاصة بتوافر نسب الرياح والشمس لإنشاء مشروعات طاقة نظيفة لاستخدامها فى عملية الإنتاج، موضحة أنه بنهاية العام الجارى سيعرض المستثمرون طلباتهم لكى نبدأ فى إجراءات التعاقد على بدء تنفيذ المشروعات خلال عام 2024، مشيرة إلى أنه من ضمن الحوافز التى تمت الموافقة عليها الإعفاء بنسب تتراوح بين 35 و55% من الضرائب.



هيدروجين مصر



وزارت «الشروق» مصنع مصر للهيدروجين الأخضر فى العين السخنة المجاور لمصانع الشركة المصرية للأسمدة، والذى يحتوى على محطة كهرباء داخلية بجهد 15 ميجاوات، لتغذية أجهزة التحليل الكهربائى لفصل الأكسجين عن الهيدروجين بعد معالجة المياه، ثم نقل الهيدروجين فى مواسير إلى الشركة المصرية للأسمدة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وتفريغ الأكسجين فى الهواء بواسطة مواسير.





مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة





وحول كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، قال طارق حسنى مدير المشاريع والاستثمار بشركة فيرتيغلوب الإماراتية، لـ«الشروق» أنه يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال أجهزة التحليل الكهربائى للماء (H2O) لفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين (H2)، ومن ثم استخدام الهيدروجين كوقود بشكل مباشر أو تحويله إلى أمونيا خضراء.



وأوضح حسنى، أن الطاقة المستخدمة لتشغيل أجهزة التحليل الكهربائى، تكون طاقة متجددة من الشمس أو الرياح، وبالتالى لا ينبعث عن عملية الإنتاج أى ملوثات ضارة بالبيئة.



وتابع حسنى: «يتم نقل الهيدروجين عبر المواسير إلى الشركة المصرية للأسمدة لتصنيع الأمونيا الخضراء ومن ثم إرسالها إلى ميناء العين السخنة للتصدير».



الأمونيا الخضراء



وقال أحمد الحوشى الرئيس التنفيذى لشركتى «أو. سى. آى جلوبال» و«فيرتيغلوب» الإماراتية، إنه فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أو. سى. آى جلوبال»، أنتجنا الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر فى مصر بداية عام 2023، وتعلمنا كثيرًا من خلال تشغيل أجهزة التحليل الكهربائى لأن التكنولوجيا المستخدمة جديدة.



وأضاف الحوشى لـ«الشروق»: «أنتجنا فى مصر كميات أولية من الأمونيا الخضراء، وسننتج كميات أكبر فى المستقبل، بالتوسع فى المشروع من المرحلة الأولى إلى مرحلة المشروع الكامل البالغ 100 ميجاوات لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء المنتجة من الطاقة المتجددة.



وقال الحوشى إن البنية التحتية لمشروع الهيدروجين الأخضر فى مصر تشمل توصيل المحلل الكهربائى بمصانعنا لإنتاج الأمونيا فى العين السخنة الملاصقة لمشروع الهيدروجين، وهما الشركة المصرية للأسمدة وشركة أيبك حيث ينتجان أسمدة نيتروجينية باستخدام الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أنه من المخطط تحويل 10% تقريبا من طاقة إنتاج الشركة لتكون من الهيدروجين الأخضر والباقى من الغاز الطبيعى.



وقال الحوشى، نعمل فى مصر مع شركة سكاتك النرويجية والصندوق السيادى المصرى وشركة أوراسكوم المصرية، مشيرا إلى أن شركة فيرتيغلوب من المستثمرين فى المحلل الكهربائى ونقوم بشراء الهيدروجين لإنتاج الأمونيا وتصديرها.



تصدير أول شحنة



أشار الحوشى إلى تصدير أمونيا خضراء من مصر إلى الهند لتستخدمها شركة (يونيليفر) فى إنتاج مسحوق غسيل منخفض الكربون.



كما أكد الحوشى، وجود مشروع آخر فى الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركتى إنجى الفرنسية ومصدر أبوظبى، على غرار الذى تم فى مصر، سيستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ثم توصيل الهيدروجين لمصنع الأمونيا وإنتاج الأمونيا الخضراء.



نقل الهيدروجين



وحول نقل الهيدروجين كمصدر للطاقة أوضح الحوشى، أن الطاقة الموجودة فى الهيدروجين أقل بكثير من نفس الكمية الموجودة فى الأمونيا، والتى بها تتميز بسهولة نقلها من مكان إلى آخر.



وأضاف الحوشى، فى الوقت الراهن هذا أمر صعب، لأن تحويل الهيدروجين إلى سائل مثل الغاز المسال ونقله يحتاج إلى تبريده إلى 250 درجة مئوية تحت الصفر، فى حين أن الأمونيا تحتاج 36 درجة تحت الصفر فقط لإسالتها.



وأكد الحوشى أن جميع الخبراء وشركات النقل العالمية متفقون على أن أفضل طريقة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى أوروبا واليابان وكوريا والهند، يكون بتحويله إلى أمونيا، التى تعتبر حاملا له.



وقال الحوشى، إن شركة كاواساكى اليابانية، حاولت نقل الهيدروجين المسال من أستراليا إلى اليابان، وكانت التكلفة كبيرة جدا، مشيرا إلى وجود شركات عالمية حاليا تصنع محركات للسفن تستخدم الأمونيا كوقود بدلا من البنزين أو السولار، وستكون جاهزة للعمل بنهاية 2025.



وأوضح الحوشى أن تشغيل السفن باستخدام الأمونيا كطاقة حاليا نسبتها صفر%، ولكن خلال عامين أو ثلاثة سنرى سفنا تعمل بالأمونيا كوقود وستزيد النسبة خلال الأعوام القادمة بصورة سريعة للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك مصانع للأمونيا فى الجزائر بجوار الميناء، وفى العين السخنة بقناة السويس، وسيتم توفير الأمونيا الخضراء من العين السخنة وأبو ظبى لتموين السفن.



وحول تمويل مشروعات الهيدروجين أكد الحوشى أن التمويل صعب جدا، لوجود الكثير من الشركات غير الجادة، مشيرا إلى أن مصر وإسبانيا فقط على مستوى العالم اللتان تنتجان وتصدران أمونيا خضراء.



محطة تموين السيارات



وزارت «الشروق» محطة أدنوك للهيدروجين الأخضر بمدينة مصدر فى الإمارات العربية المتحدة، وهى محطة متكاملة يتم بداخلها إنتاج الهيدروجين وتموين السيارات به ومساحتها لا تتجاوز 300 متر.





سيارة خلال تزويدها بوقود الهيدروجين الأخضر في أبو ظبي