بوتين يوقع قانونا يعلق الحظر على المنظمات الإرهابية إذا توقفت عن نشاطها

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح بتعليق مؤقت للحظر المفروض على أنشطة المنظمات الإرهابية، إذا توقفت عن نشاطها.

وبحسب ما نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، ينص القانون على أن «قرار التعليق يصدر من المحكمة، بناءً على طلب من المدعي العام للاتحاد الروسي أو نائبه».

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع آلية محددة تتيح إزالة الحظر عن المنظمات المصنفة إرهابية في روسيا.

وصوّت مجلس الدوما (مجلس النواب) لصالحه في القراءتين الثانية والثالثة خلال أسبوع واحد، ثم تبعه مجلس الاتحاد بالموافقة النهائية بعد ثلاثة أيام.

ووفقًا للنص القانوني، يُسمح برفع الحظر عن المنظمات المصنفة إرهابية إذا توافرت أدلة فعلية تثبت أنها توقفت عن ممارسة الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب، أو دعمه، أو تبريره.

ويوضح القانون أن رفع الحظر لا يعني مراجعة الأحكام القضائية السابقة الصادرة بحق الأفراد أو الجهات المرتبطة بتلك المنظمة قبل إزالة اسمها من القائمة.