نجاة عائلة أصابت رشقات إسرائيلية منزلها في جنوب لبنان

نجت عائلة بإعجوبة، اليوم الأحد، بعدما أصابت رشقات إسرائيلية منزلها في بلدة كفر شوبا بجنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت بلدة كفرشوبا صباح اليوم لرشقات رشاشة ثقيلة من موقعي العدو في رويسة العلم والسماقة، ما أدى إلى أضرار بعدة منازل".

وأشارت إلى "نجاة إحدى العائلات باعجوبة بعدما ضربت الرشقات وسط المنزل وحطمت زجاج النوافذ".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.