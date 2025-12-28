تستقبل محافظة الأقصر، غدًا الاثنين، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر»، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، وتستمر فعالياته حتى 4 يناير الجاري.

ويُقام الملتقى بقصر ثقافة حاجر العديسات، بمشاركة 110 فتاة من المحافظات الحدودية الست: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (الشلاتين، حلايب، أبو رماد)، مطروح، وأسوان، إلى جانب مشاركات من محافظتي القاهرة والأقصر.

ويناقش الملتقى عددًا من القضايا التكنولوجية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال لقاءات وندوات تتناول موضوعات، منها: الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية للمرأة، معايير اختيار شريك الحياة، وإتيكيت بيئة العمل، إضافة إلى نماذج مشروعات صغيرة اعتمدت على التعليم الرقمي، ودور المرأة في الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.

كما يتضمن البرنامج أمسية ثقافية بعنوان «دور المرأة في المجتمعات الحدودية ومساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي»، إلى جانب دوائر للدعم النفسي.

ويشهد الملتقى عددًا من الورش الحرفية والتراثية، منها: المكرمية، التطريز الفلاحي، الأشغال الخيامية، شنط اللولي والخرز، وورش عرجون النخيل والخوص، فضلًا عن ورش لاكتشاف المواهب في الكتابة الصحفية، والتصوير الفوتوغرافي، والتمثيل، والغناء والموسيقى، والقصة القصيرة.

وتشمل الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية لأهم المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر، من بينها: معبد الكرنك، متحف التحنيط، كنيسة العذراء مريم، مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري، معبد الأقصر، وادي الملكات، ومعبد مدينة هابو.

وينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي، المدير التنفيذي لمشروع «أهل مصر» للمرأة والفتاة، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

ويُعد مشروع «أهل مصر» أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية.