الأحد 28 ديسمبر 2025 11:53 ص القاهرة
القدس.. مستوطنون إسرائيليون يقطعون 40 شجرة زيتون

وكالة الأناضول
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 11:38 ص

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، على قطع نحو 40 شجرة زيتون في بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة خلة السدرة في بلدة مخماس، وقطعوا 40 شجرة زيتون.

ومؤخرا، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية قرب البلدة، تستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، وفق "وفا".

والخميس، وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية، اقتلاع وتجريف أكثر من 8 آلاف شجرة معظمها من الزيتون خلال أسبوع واحد جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مقدرة الخسائر المادية بنحو 7 ملايين دولار.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إن الأراضي الفلسطينية شهدت تصعيدا "خطيرا ومتسارعا" في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، استهدف بشكل مباشر القطاع الزراعي ومصادر الأمن الغذائي.

وتشهد الضفة الغربية اعتداءات متصاعدة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تتزامن غالبا مع مواسم الحصاد والزراعة، بهدف التضييق على المزارعين الفلسطينيين ودفعهم لترك أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) لشهر نوفمبر الماضي، فقد نفذ المستوطنون 621 اعتداء بالضفة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

