الإمارات: العائلة المصابة بـ«كورونا» صينية وحالتها مستقرة

أعلنت السلطات الإماراتية أن العائلة المصابة بفيروس كورونا الجديد، هي عائلة صينية الجنسية قدمت من الصين وهي مكونة من أربعة أشخاص.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، إن جميع المصابين في حالةٍ مستقرة، وتم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة.

ودعت الوزارة الجمهور الى الاطمئنان "حول الوضع الصحي العام"، مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة.

وذكرت أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الإمارات، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وشددت على أن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تشخيص حالة أسرة قادمة من ووهان بالصين بفيروس كورونا الجديد، مضيفة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.