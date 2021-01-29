عروض سينما وورش تصنيع عرائس بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا اليوم الجمعة، ومنها ورشة فنية للمواهب لتصنيع العرائس بإستخدام الفوم الملون بمكتبة الطفل مع الفنانات إيمان ابو ستيت، ليلى محمد قطب، وذلك إلى جوار تقديم عرض سينما للأطفال وفيلم "دكان عم فندى" تأليف وإخراج حسن نور، وأعد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية من خامات البيئة وتصميم فازة ورد "من الصدف" باستخدام الصدف، وألوان الجواش وورق الكانسون مع الفنانة هبه مصطفى عزت، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فيلم بعنوان "كنت أعرفة" "الثلاجة" من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وذلك إحتفالا بأعياد الشرطة.



وأقام بيت ثقافة مطاى محاضرة بعنوان "عيد الشرطه وثوره ٢٥ يناير" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر وذلك بجمعيه تنمية المجتمع بإدقاق المسك، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفرقة كورال الأطفال وأغنية "أرمى حمولك" للفنان عبد الرحمن احمد فتح الباب، وعقد بيت ثقافة العدوة محاضرة تثقيفية للأطفال بعنوان "الوطنية والإنتماء" حاضرها خالد غريب، تحدث فيها عن معنى الوطنية وحب الأوطان بصفة عامة وخاصة لمصرنا الحبيبة وحث الشباب على حب هذا الوطن الغالي، كما حثت عليه الأديان والدفاع عنه والانتماء اليه، وبذل كل الجهد فى الدفاع عنه والمحافظة على أرضه وتقدمه.