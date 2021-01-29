الرئيس الإيطالي يجري مباحثات نهائية لتشكيل حكومة جديدة

يجري الرئيس الإيطالي مساء اليوم الجمعة، مفاوضات صعبة ونهائية من أجل تشكيل حكومة جديدة للبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

كانت حركة الخمس نجوم وأحزاب كتلة يمين الوسط التي كانت مشاركة في الحكومة حتى وقت قريب ضيوفا على الرئيس في مكتبه.

ومن بين هذه الأحزاب حزب إخوة إيطاليا (فراتيللي ديتاليا) برئاسة جيورجيا ميلوني، وحزب الرابطة اليميني الذي يرأسه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وفورزا إيطاليا الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

وأوضح ممثلو حركة الخمس نجوم بعد المحادثات أنهم لا يريدون الاستمرار إلا مع جوزيبي كونتي كرئيس للوزراء، بينما طالبت أطراف أخرى بتحالفات مختلفة.