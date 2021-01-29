القبض على المتورط في الحريق.. وباعة: الخسائر وصلت لـ 25 مليون جنيه



في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، اندلع حريق بالعقارين رقم 14 و16 وانتقل إلى العقار رقم 10 المقابل، فى شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية بمحافظة القاهرة، وأسفر الحريق عن خسائر فى 22 محلًا تقريبًا.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة 13 سيارة إطفاء وعربتى خزان من إطفاء الحريق دون مصابين، وتمت عملية التبريد، وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين المشار إليهما، وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.



وقرر محافظ القاهرة خالد عبدالعال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.



وقال رئيس حى الأزبكية يحيى محمد عبدالله، إن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو مصابين، وتمت السيطرة عليه من جانب قوات الحماية المدنية.



وأضاف عبدالله فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحريق تسبب فى خسائر لعدد من المحال التجارية بالعقارين، وجار حصرهم عقب الحصر المبدئى، مشيرًا إلى أن خسائر المحال عبارة عن إتلاف بضاعة تجارية، وفى انتظار تحقيقات النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.



كان مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندى، تلقى إخطارا من غرفة الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مول تجارى بمنطقة التوفيقية، وفور انتقال قوات الأمن بالتنسيق مع الدفاع المدنى تبين اندلاع الحريق داخل مول خاص بقطع غيار سيارات عبارة عن دورين التهمت فيها النيران مجموعة كبيرة من المحلات التى تحتوى على قطع سيارات.



والتقت «الشروق» بعدد من أصحاب المحلات المتضررة من الحريق، الذين أفادوا بأنهم فى أثناء نومهم شعروا بنشوب النيران داخل محلاتهم فى الساعة الثالثة فجرا حتى السابعة صباحا، مشيرين إلى أن النيران التهمت سيارات بضائع.



وأكدوا أن الخسائر كبيرة وصلت لـ 25 مليون جنيه، مطالبين بالتعويض وسرعة التحقيق الواقعة، ومدى وجود شبهة جنائية.



فيما قال مصدر أمني لـ الشروق، إنه المول لا يحتوي على أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار ما تسبب فى اندلاع النيران بشكل سريع.



وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية بذلت مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران منعا لامتدادها، حيث يتكون المول مكون من أرضي و5 طوابق.



وذكر أن الحريق بدأ فى الساعة السادسة صباحًا داخل أحد الأكشاك القريبة من المول، وتابع أن النيران التهمت تقريبا 10 أكشاك و 4 محلات، مؤكدا أن الإشغالات الموجودة فى الشارع أعاقت وصول قوات الحماية المدنية.



وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على "حمادة.ح" 36 عاما، لاتهامه باضرام النيران في أكشاك بيع اكسسوارات السيارات بشارع التوفيقية الرئيسي مما تسبب في احتراق الجانب الأيسر من مول البنك المتواجد بنفس الشارع.



وقال محمود دياب ٧١ عاما، صاحب فرش، إن المتهم أشعل النيران في الأكشاك بسبب خلاف مع والده وأشقائه على الميراث.



وأضاف أن النيران امتدت لـ١٤ فرشا وكشك والتهمت أكثر من ٢٠٠ محل تجاري بمول البنك بسبب الماس الذي نتج عن الحريق.