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طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 9:48 ص

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الجمعة، تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 225 حالة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 أو أكثر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في العاصمة إلى 98 ألفا و439 حالة.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أمراض خطيرة في طوكيو بناء على معايير حكومة العاصمة انخفض بمقدار 3 أشخاص إلى 147.
وسجلت اليابان رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية الجديدة بين المصابين بفيروس كورونا بلغ 113 حالة وفاة، أمس الخميس.

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