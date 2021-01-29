الصين: تسجيل 52 إصابة بكورونا بينها 36 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 52 إصابة جديدة بينها 36 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 21 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و13 في مقاطعة جيلين وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة خبي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89378 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 16 تم تسجيلها بواقع 9 حالات في شنجهاي و5 حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وهونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4673 حالة غادر منها 4373 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 70 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82940 شخصا، وأن 38876 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 42 حالة جديدة بدون أعراض بينها 19 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 996 حالة منها 293 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10321 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 177 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 895 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9239 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 809 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.