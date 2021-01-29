محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، سير العمل بمستشفى المبرة للتأمين الصحي، واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن منصور مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي والدكتور منتصر عبدالفتاح أستاذ العناية المركزة ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالمستشفى.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من الدكتور أيمن منصور مدير المستشفى لسير العمل والتعامل مع المرضى وخاصة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ وحالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أوعزلهم منزليًا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وشاهد المحافظ اجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.

كما تابع المحافظ سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة، مؤكدًا استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوافر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".