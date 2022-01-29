الكشف على 1486 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، في قرية البراشية ، التابعة لمركز فارسكور ، يومي الجمعة والسبت، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية وزير الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيرس كورونا، بسهولة ويسر، بعد التسجيل على الموقع، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1486 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 8 حالة، بالإضافة إلى إجراء 469 تحليلاً معمليا، و 30 أشعة عادية، و 13 للموجات الصوتية، بالإضافة إلى عيادة متنقله لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالأضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.