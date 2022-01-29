محافظ القاهرة: 190 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ757 مدرسة

عبد العال: اللجان لا تتجاوز 14 طالبا وطالبة حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سير امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ دون أية عقبات، موضحًا أنه يؤدي 190481 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) بـ٧٥٧ مدرسة.

وأشار محافظ القاهرة، فى بيان، اليوم السبت، إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

وأشار إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم حرصًا على سلامتهم، تطبيقًا للاجراءات الاحترازية، مطمئنًا أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

ومن جهته، أشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى تشكيل غرف عمليات ومتابعة بالمديرية و الـ33 إدارة تعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة إلى جانب وجود نوبتجيات بالمدارس ودواوين الإدارات فترة الإجازة الأسبوعية.

وأضاف أنه تم تعقيم جميع المدارس التى يجرى بها الامتحانات والتأكد من نظافة الأسطح وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار عليه، وإزالة آثار مياه الأمطار من الأفنية، لافتًا إلى التشديد على ارتداء الطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات للكمامات حرصًا على الصحة العامة وعد السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس والتأكد من جميع وصلات الكهرباء وزجاج الشبابيك وسلامة الأبواب.