رئيس أدفا للتطوير العقارى: نخطط لضخ 2 مليار جنيه فى السوق العقارية خلال 5 سنوات قادمة

أحمد الشناوي رئيس الشركة: أطلقنا باكورة مشروعاتنا فى غرب القاهرة

- شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات على مستوى النمو والتحول إلى كيان كبير

قال المهندس أحمد الشناوى رئيس مجلس ادارة شركة «أدفا للتطوير العقارى» وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا كبيرا على مستوى النمو والتحول إلى شركة كبيرة سواء فى المنافسة على الأراضى بالمدن الجديدة أو الدخول فى شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب شرط وجود سابقة أعمال مناسبة.

وطالب الشناوى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراض للمطور الصغير والمتوسط بالمناطق الجديدة بنظام الشراكة لمساحات من ٣٠ إلى ٥٠ فدانا، مع إعادة النظر فى منح مقومات جديدة للاستثمار العقارى فى منطقة الحزام الأخضر خاصةً فيما يتعلق بأسعار الأراضى وزيادة نسب البناء والارتفاعات بالإضافة إلى الدمج بين القطاع الخاص والحكومة لاستعراض الخطط المستقبلية للقطاع تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.

وأشار الشناوى، إلى أن غرب القاهرة من أهم المناطق الواعدة للاستثمار العقارى إلا أنها تعانى أيضا من تجاهل كبير وغياب لمقومات الاستثمار العقارى بها، خاصةً فى منطقة الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها من المناطق الواعدة بغرب القاهرة نتيجة غياب إشراك القطاع الخاص فى استعراض خطط الدولة، مؤكدا أن غياب مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة قد تخلق عشوائية فى المدن الجديدة بدون قصد.

وأضاف الشناوى، أنه بالرغم من جاذبية منطقة الحزام الأخضر للاستثمار العقارى إلا أن المطور العقارى يعانى من مشكلة انخفاض النسبة البنائية وقيود الارتفاعات التى لا تتجاوز ١٥٪ وطابقين وهى أقل نسبة بناء على مستوى المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية والتى تصل إلى ٣٥ الى ٤٠٪ بجانب ارتفاع أسعار الأراضى من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا، مطالبا بضرورة زيادة النسبة البنائية والارتفاعات بمنطقة الحزام الاخضر إلى ٢٥٪ على الأقل والسماح بدور إضافى.

وأشار إلى أهمية تدخل البنك المركزى المصرى، لتيسير التمويل العقارى للأفراد وتوفير السيولة للشركات العقارية من أجل الحفاظ على الملاءة المالية للمطورين العقاريين فى ظل انتشار بعض السياسات التسويقية الخاطئة والتخطيط غير السليم المطور الوهمى والأشخاص غير المؤهلين مثل ظاهرة السداد لمدد ١٠ سنوات والكاش باك والتى قد تؤثر على استدامة المشروعات وتسليمها للعملاء، مع تشديد الرقابة على السوق العقارية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف الحكومة والمطور والعميل.

وبسؤاله عن الخطة المستهدفة لشركة «أدفا للتطوير العقارى» قال الشناوى إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، فى السوق العقارية وذلك خلال خمس سنوات.

ويعد مشروع «Ad – Veda» بمدينة الشيخ زايد الجديدة، هو باكورة مشروعات «أدفا» فى غرب القاهرة حيث انتهت الشركة من الحصول على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة، كما تم الانتهاء من التصميمات المعمارية والمخطط العام للمشروع وسداد كامل مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أن القيمة البيعية للمشروع تتجاوز مبلغ 250 مليون جنيه.

وتأسست «أدفا» عام 2019 كشركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات بأنشطة متنوعة تشمل السكنى والتجارى والإدارى فى غرب القاهرة والساحل الشمالى ومدن الصعيد.

وقال الشناوى إن مشروع Ad – Veda يتم تمويله ذاتيا من رأسمال الشركة، كما تتولى تنفيذه شركة الشناوى للانشاءات والمقاولات، وهى شركة المقاولات المملوكة للمجموعة، والتى تمتلك سابقة أعمال كبيرة؛ حيث قامت بتنفيذ اكثر من 40 مشروعا عقاريا فى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتتولى شركة «مينا للاستشارات» مستشار التطوير العقارى لشركة «أدفا العقارية» بهدف تطوير مشروعها السكنى الجديد.

ولفت الشناوى إلى أن شركة أدفا للتطوير العقارى تستهدف تنفيذ مشروع تجارى إدارى فى غرب القاهرة، كما تمتلك محفظة أراضٍ فى أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

وشدد «الشناوى» على أن «أدفا» تستهدف صناعة منتجات عقارية متميزة وتنفيذ كمبوند يتسم بالاستدامة كأحد مشروعات مدن الجيل الرابع الذكية، تماشيًا مع خطط الدولة فى تنفيذ التنمية العمرانية المتكاملة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجيه والتخطيط التى تعتمد عليهما الشركة كأساس لتطوير مشروعاتها من خلال تحديد الرؤية والاهداف طويلة وقصيرة الأجل والرسالة والقيم الحاكمة، فضلًا عن سياسة التطوير العلمى والعملى والذاتى داخل جميع الادارات والاهتمام بالعناصر البشرية والتى تعتبر العمود الفقرى فى بناء الكيانات الناجحة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى إن الشركة تعتمد على استراتيجيات النمو المخطط والمدروس سعيا إلى تحقيق أفضل معدل نمو بهدف توسيع حجم نشاطها بالتوازى مع بناء كيان قوى لتصبح من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، وأن يكون لها بصمة ملموسة داخل هذا القطاع العريق.

تابع: نمتلك الطموح والإرادة لبناء كيان قوى فى صناعة التطوير العقارى ومواجهة أى تحديات تواجهنا قائلا: «لدينا قناعة تامة أن الأرض ثروة قومية الهدف منها التنمية والتطوير ولذلك لابد من الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الامثل».