وزير الدفاع الأمريكي: ندين هجمات الحوثيين التي استهدفت دولة الإمارات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه استقبل أمس الجمعة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة؛ لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة ضد الإمارات والتي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وتهديد القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن الجانبين أدانا بشدة هجمات 17 يناير و24 يناير ضد الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا التزامه بمساعدة دولة الإمارات في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

Yesterday, I welcomed UAE Ambassador to the United States Yousef Al Otaiba to the Pentagon to discuss the recent Houthi attacks against the UAE that caused civilian casualties and also threatened U.S. and Emirati armed forces stationed at Al Dhafra Air Base. pic.twitter.com/duqGQCaUdd — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 29, 2022

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الشرطة إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة، وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق بسيط في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.