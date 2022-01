وزير الدفاع الأمريكي: ندين هجمات الحوثيين التي استهدفت دولة الإمارات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه استقبل أمس الجمعة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة؛ لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة ضد الإمارات والتي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وتهديد القوات المسلحة الأمريكية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن الجانبين أدانا بشدة هجمات 17 يناير و24 يناير ضد الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا التزامه بمساعدة دولة الإمارات في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

Yesterday, I welcomed UAE Ambassador to the United States Yousef Al Otaiba to the Pentagon to discuss the recent Houthi attacks against the UAE that caused civilian casualties and also threatened U.S. and Emirati armed forces stationed at Al Dhafra Air Base. pic.twitter.com/duqGQCaUdd