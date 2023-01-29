رئيس الوزراء الموريتاني: الانتخابات ستتم إدارتها بشفافية وتفاهم مع جميع الفرقاء السياسيين

قال رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال إن الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي ستشهدها بلاده قريبا، ستتم إدارتها بشفافية وتفاهم مع جميع الفرقاء السياسيين.

وأكد ولد بلال - أمام البرلمان - أنه تم الإبقاء على جميع مكاتب التصويت وستتم زيادتها مع الوقت، موضحا أنه تقرر تمديد فترة صلاحيات بطاقات التعريف الوطنية التي يتم بها التصويت وستعمل اللجان الفنية على عموم التراب الوطنية على مواصلة انتاج بطاقات التعريف الوطنية حيث يتم انتاج أكثر من 10 آلاف بطاقة في الأسبوع وإيجاد أرقام وطنية للمواطنين الذين لم يستفيدوا من الإحصاء.

وأوضح أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يعمل على تعزيز عمل المؤسسات الديمقراطية كل على حدة، وبصفة دائمة بشكل شفاف وحياد تام والعمل على الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن جو الانفتاح والتهدئة السياسية الموجود هو الذي سمح بتحقيق هذه الحصيلة المُشرفة على مستويات مختلفة.

وشهدت موريتانيا - أول أمس /الجمعة/ - إطلاق الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الممهد للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة في شهر مايو القادم.

وذكرت اللجنة أنه تم استحداث خاصية التسجيل عن بُعد، والتي تسمح لأي مواطن بالتسجيل انطلاقا من أقرب مركز له مع تحديد واختيار مكان ومكتب التصويت الذي يرغب بالتسجيل فيه والتصويت من خلاله في أي ولاية أو مقاطعة ومكتب على عموم البلاد.

وتوقعت زيادة اللائحة الانتخابية لهذه السنة بنحو 900 ألف صوت، مع الأخذ في الاعتبار العدد الرسمي للإحصاء الانتخابى السابق والبالغ 5ر2 مليون ناخب.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات في مايو القادم لانتخاب برلمان من مائة وستة وسبعين نائبا وانتخاب أكثر من مائتي مجلس بلدي وخمسة عشر مجلسا إقليميا للمحافظات الخمسة عشر.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس عام 2019.