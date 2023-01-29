قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة، وتقديم الخدمات الطبية المتعددة للمرضى، وتسعى جاهدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتدعيم المستشفيات بالأجهزة الطبية، إضافة لزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات خاصة العنايات، وإنشاء وتطوير المستشفيات، وتشغيل الفترة المسائية.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى فوه المركزي بسعة 13 سريرا، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإعادة تشغيل حضانات مستشفى سيدي غازي بسعة 12 حضانة، وافتتاح الحضانات بمستشفى فوه المركزي بسعة 30 حضانة بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأوضح أن قسم السموم قدم الخدمة الطبية لمصابي التسمم بجميع مستشفيات محافظة كفر الشيخ منذ بدء تفعيل إدارة السموم داخل المحافظة وحتى نهاية عام 2022، وتقديم الخدمة الطبية لـ8062 حالة تسمم استقبلها جميع مستشفيات مديرية الصحة، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات مطوبس بسعة 27 سريرا داخليا و7 أسرة عناية مركز، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات كفر الشيخ بسعة 25 سريرا داخليا و25 أسرة عناية مركزة، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات دسوق بسعة 24 سريرا داخليا، و6 أسرة عناية مركزة.

وأكد تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتشغيل العيادات المسائية بمستشفيات كفرالشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، بالتعاون مع الرعاية الأساسية لتشغيل العيادات التخصصية وعيادات الطوارئ لـ11 وحدة، والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى تسليم موقع مستشفى مطوبس المركزي، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، والانتهاء من الجزء الإنشائي لمبنى خدمات أمراض القلب بمستشفى دسوق العام، بالتعاون مع المجتمع المدني ليخدم القطاع الغربي بالمحافظة، وتطوير ورفع كفاءة قسم العمليات والتعقيم بمستشفى فوه المركزي، والمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وبي لمرضى التدخلات الجراحية وداخلي كورونا، والكشف عن 4000 مريض خلال عام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، الموافقة على تجهيز بنك دم مستشفى كفر الشيخ العام من بنك دم تخزيني إلى بنك دم تجميعي يتم فيه الإدماء، والمتبرع الإلكتروني هو تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات القادرين على التبرع مما يسهل عملية التبرع وزيادة نسبة المتبرعين لأكثر من 10%، ومبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة، وحملات منظمة مع المجتمع المدني والمؤسسات سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية وغيرها؛ لتوفير الدم ومشتقاته لمرضى الحوادث والطوارئ ومرضى الغسيل الكلوي وأمراض الدم.

وأشار إلى توريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية 16 مقطع توشيبا بمستشفى فوه المركزي، وتوريد وتشغيل وتركيب جهاز الأشعة المقطعية هيتاشي 16 مقطعا إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتوريد وتركيب وتشغيل جهاز مقطعية توشيبا 16 مقطع بمستشفى سيدي سالم المركزي، وتوفير ماكينات غسيل كلوي للأطفال من عمر 8 سنين لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دسوق العام، وعمل أكثر من 50 ألف حالة غسيل كلوي، وتوفير جلسات العلاج الطبيعي للمرضى.