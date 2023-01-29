الرئيس الصومالي: نأمل دعم الولايات المتحدة مساعينا للقضاء على الإرهاب

قال الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، إنه يأمل في دعم سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، لمساعي حكومة بلاده لرفع حظر الأسلحة المفروضة على البلاد، منوها بالتحدي الذي يمثله حظر الأسلحة من أجل إعادة بناء الجيش الصومالي وتسريع القضاء على الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس حسن، مساء اليوم الأحد، في مكتبه بالقصر الرئاسي، السفيرة ليندا، التي تزور الصومال حاليا، حيث استعرض الرئيس حسن شيخ محمود الوضع العام في بلاده ولاسيما العمليات العسكرية الجارية في جميع أنحاء البلاد ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الصومالية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

ومن جانبها، أشادت السفيرة ليندا بعمليات تحرير البلاد من الإرهاب، معربة عن دعمها للشعب الصومالي وحكومته في جهودهم للقضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية.