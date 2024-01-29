كشف تقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر تستهدف نمو صادراتها الغذائية 10% خلال 2024 لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بصادرات عام 2023 البالغة 5.1 مليار دولار.

وبحسب تقرير المجلس، فإن زيادة صادرات 2023 تأتى نتيجة الجهود المخلصة للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية، التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم.

وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة، بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر جهاز التمثيل التجاري، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث قام المجلس بالعديد من الأنشطة التسويقية والتدريبية على مدار عام 2023 استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية شملت زيارات مكثفة واجتماعات في الرياض، جدة ومكة المكرمة، تلتها المشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك.