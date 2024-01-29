قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن وقف تمويل أونروا مخطط إسرائيلي يستغله الاحتلال بادعاءات لا مبرر لها، منوهًا أن حجم الدمار غير مسبوق في قطاع غزة.



وأشار إلى أن هناك 1.8 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، كما أن 40% من المناطق الحضرية تمت إبادتها، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 50% من البنية التحتية في غزة.



ونوه أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات يومية لمخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثمنًا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.







ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية «مؤقتا»، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي «أونروا» في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.



وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.



وحث مسئولون في الأمم المتحدة الدول، بما في ذلك كبار المانحين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، على إعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا.