مقتل قيادات وعناصر من حركة الشباب في غارة جوية جنوب وسط الصومال

أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الإثنين، بمقتل قيادات وعناصر من حركة الشباب في غارة جوية جنوب وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، "قتل عناصر من مليشيات الخوارج بينهم قيادات، الليلة الماضية ،في غارة جوية بمدينة بوق -أقبلي في محافظة هيران".

وأشارت الوكالة إلى أن "الغارة الجوية، التي نفذتها للمرة الثانية القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استهدفت مركبتين تقل قيادات مطلوبة وعناصر من مليشيات الخوارج في مدينة بوق –أقبلي".

وحسب الوكالة، "تضاعفت خلال الساعات الماضية الغارات الجوية التي تستهدف مليشيات الخوارج والتي أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من المليشيات الإرهابية".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.