 إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة أطفيح - بوابة الشروق
الإثنين 29 يناير 2024 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة أطفيح

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 2:05 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 2:05 م

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أنه خلال سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك