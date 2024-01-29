إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة أطفيح

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أنه خلال سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.