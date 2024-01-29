الولايات المتحدة: الشراكة مع الأردن حجر أساس لاستقرار المنطقة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن التزامها بمواصلة العمل مع الأردن، واصفة الشراكة بين البلدين بأنها "حجر أساس" للاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في بيان لسفيرة واشنطن لدى عمّان، يائل لمبرت، نشرته السفارة على حسابها بمنصة "إكس"، غداة مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات متمركزة شمال شرق الأردن، قرب الحدود مع سوريا.

وقالت لامبرت: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 28 يناير ضد القوات الأمريكية شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت: "أشارك زملائي في السفارة الأمريكية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في هجوم لطائرة مُسيرة، وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت: "قدم الأفراد الذين سقطوا حياتهم دفاعاً عن الولايات المتحدة وضماناً لسلامة حلفائنا وشركائنا في الحرب ضد الإرهاب، وسيتم تكريم تضحياتهم إلى الأبد من قبل السفارة".

وأكدت لامبرت أن "الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".

وختمت بيانها بالقول: "نحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الأردنيين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود ولدعم سعينا المشترك لتحقيق الأمن والسلام".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات بلاده متمركزة شمال شرق الأردن.

ويعد الهجوم على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.