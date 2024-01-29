أسامة كمال: الهولوكوست شماعة إسرائيلية محببة وتمثل أكبر عملية ابتزاز في التاريخ

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الواقع في غزة قاسي ومؤسف، ولا يسعد بصدق ظنونه وقراءته وتحليله للمشهد الحالي في قطاع غزة وما يفعله الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أنه قرأ هذا المشهد من البداية بشأن مخطط إسرائيل لتجويع وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أوضح أسامة كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الخطة الإعلامية الإسرائيلية واستهداف الصحفيين وتزييف الحقيقة يعد نهج إسرائيلي مستمر، والعمل على تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة لتنفيذ سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين من غزة بكل الطرق، مشددًا على أن الدول تتسابق للإعلان عن وقف وتعليق المساعدات لـ"الأونروا" وهو واقع مؤسف.

أشار أسامة كمال، إلى أن الهولوكوست هو شماعة إسرائيلية محببة وتمثل أكبر عملية ابتزاز في التاريخ، مؤكدًا أن ألمانيا تدفع ثمنه من توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لإسرائيل ودعم ألمانيا الأعمى لإسرائيل، مشددًا على أن الواقع الحالي هو واقع مؤسف، وإسرائيل تتاجر بالهولوكوست.