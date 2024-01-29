تحدث وائل جمعة لاعب منتخبنا الوطني السابق، عن هزيمة الفراعنة أمام المنتخب الكونغولي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: «قبل انطلاق البطولة توقعنا أن منتخبنا الوطني مرشح للتتويج باللقب، لأنه يملك لاعبين جيدين في جميع المراكز مع معدل أعمار جيد جدًا».

وتابع: «فيتوريا المسؤول الأول عن إقصائنا من البطولة، لأنه أخرج أسوأ ما في اللاعبين ولم تكن لديه لمسة إبداعية في التعامل مع المباريات والمنافسين».

وواصل : «كنا قادرين على الظهور بشكل أفضل من ذلك في البطولة، وكان من المفترض على الأقل أن نصل إلى الدور نصف النهائي لأن طريقنا كان أسهل من المنافسين، سواء مباراة الكونغو أو غينيا في الدور القادم».

وأتم: «تعاقدنا مع مدرب من أجل أن نعلمه ما هي إفريقيا وكيف يتعامل مع مباريات كأس الأمم، بعد هذه المهزلة يجب أن يتعرض الجميع للمحاسبة والمساءلة».