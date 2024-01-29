الحزب الحاكم في جورجيا يعين زعيمه رئيسا جديدا للوزراء

أعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم اليوم الإثنين، أنه سيعين زعيمه إراكلي كوباخيدزه ، رئيسا مقبلا للوزراء، خلفا لإراكلي جاريباشفيلي قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في وقت لاحق من العام الجاري.

وأفادت شبكة إمدي التليفزيونية اليوم الإثنين، بأن عملية تبادل المناصب، التي سيتولى جاريباشفيلي بموجبها منصب زعيم الحزب، سيتم الإعلان عنها رسميا في أول فبراير المقبل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، مؤسس حزب الحلم الجورجي، كان قد صرح الشهر الماضي إنه سيعود إلى السياسة، وتعهد بإجراء تغييرات.