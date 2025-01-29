 طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا تحول مسارها إلى لندن بسبب مشكلات في المحرك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا تحول مسارها إلى لندن بسبب مشكلات في المحرك

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 1:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 1:17 م

اضطرت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا، أثناء رحلة من مانشستر إلى ميونخ، إلى هبوط غير مقرر في لندن اليوم الأربعاء؛ بسبب مشكلات فنية في المحرك.
وقالت متحدثة باسم شركة لوفتهانزا - شركة الطيران الوطنية الألمانية- في فرانكفورت، إنه تم تحويل مسار الرحلة رقم، إل.إتش.507، إلى مطار هيثرو في لندن، بعد أن واجهت مشكلات في المحرك بالقرب من القنال الإنجليزي.
وهبطت الطائرة بسلام وستبقى في لندن لإجراء تحقيق فني.
وتم الحجز لجميع الركاب الـ107 على رحلات أخرى.
وقالت المتحدثة: "تأسف شركة لوفتهانزا للإزعاج، الذي لحق بجميع الركاب على تلك الرحلة"، مضيفة أن السلامة على متن الطائرة هي أولوية رئيسية لشركة لوفتهانزا.

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