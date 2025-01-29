حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الريان أمام الغرافة في قمة الجولة من الدوري القطري للمحترفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر البطولة.

وشهدت المباراة تألق محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني والريان القطري، حيث أسفرت محاولاته عن ركلة جزاء تعادل منها فريقه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تقدم الغرافة عن طريق الإسباني خوسيلو في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وتعادل الريان عن طريق آدم باريرو في الدقيقة 14، ثم تقدم الغرافة مرة أخرى عن طريق عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 55، وتعادل الريان مجددًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+2 من ركلة جزاء نفذها باتقان روجر جيديس.

بهذا التعادل رفع الغرافة نتيجة للنقطة 28 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الدحيل المتصدر، كما رفع الريان رصيده للنقطة 18 في المركز السادس من جدول الترتيب.